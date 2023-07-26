Поздравления с Днем дяди и тети в стихах на украинском

26 июля отмечается День дяди и тети. Предлагаем вам поздравить близких красивых открыток и трогательных поздравлений.

С праздником вас, дядя с тетей! Пусть везет вдвойне всегда: И достаток ждет огромный, И добавит жизнь добра!

У теть и дядь сегодня праздник, И добрых слов сейчас не скрыть. Пусть будет крупное везенье Дороги в жизни вам стелить! И кошельки пусть не пустеют, Всегда присутствует там нал. И только супернастроение По-королевски правит бал!

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Дорогие тетя, дядя, Много слов сказать нам надо: С праздником вас поздравляем, Много счастья вам желаем! Крепких чувств, эмоций сильных, Жизни модной и цивильной, Здоровья, радости, удачи И все легко решать задачи!

Напомним, мы уже писали поздравления с днем отца в прозе и стихах.

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