Привітання з Днем дядька та тітки у віршах українською

26 липня відзначається День дядька та тітки. Пропонуємо вам привітати близьких красивими листівками та зворушливими привітаннями.

В день дядька бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя, світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Від всього серця і душі

Прийми моє вітання,

Хай радість сяє на душі,

А в серці хай горить кохання! З Днем дядька!

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***

Куди б не вів життєвий шлях,

Хай лиш до щастя доля повертає,

І кожна мить, неначе птах

Крилом любові й ласки огортає!

Відео дня

***

Хай квітнуть дні яскравим цвітом

І будуть в них сердечність і тепло.

Щоб у житті було чому радіти,

А смутку у душі ніколи не було! З днем тітоньки!

***

З днем тітоньки вітаю,

Багато щастя побажаю,

Щоб в домі все було гаразд,

Приходить радість хай не раз.

***

Розквітне хай в душі весна,

Вам мрію хай несе вона.

Нехай приходять знов і знов

Надія, віра і любов.

Нагадаємо, ми вже писали привітання з днем батька у прозі та віршах.

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