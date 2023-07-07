Поздравления с праздником Ивана Купала в прозе и стихах на украинском
В ночь с 6 на 7 июля 2023 года в народе отмечают День Ивана Купала. Это древний праздник с традициями, в которых переплелись разные культуры, язычество и православие. На Ивана Купала устраивают гуляния с танцами и песнями, прыгают через костры, гадают на жениха, и ищут волшебный цветок папоротника.
UaPortal подготовил для вас поздравления с праздником Ивана Купала в стихах и прозе, которые вы можете отправить близким.
Поздравления в стихах
На Ивана на Купала
Повеселее в мире стало!
Солнце, ярче сияй,
Всех теплом ты согревай!
***
На Ивана на Купала
Посылаю вам радостный привет.
От души желаю счастья,
Длинных, радостных лет.
***
Пусть волшебный день сегодня
Все мечты осуществит.
И Всевышний вас любовью,
Миром, благом наградит.
***
На Ивана на Купала
Все желания загадали,
Пусть сбудутся надежды
И все заветные мечты.
***
Пусть праздник Ивана Купала
Будет наполнен весельем,
Чтобы душа ликовала
И мчалось лишь ввысь настроенье!
Традиции все и обряды
Желаю тебе соблюсти!
И в качестве щедрой награды
Волшебный цветочек найти!
Читайте также: С днем Ивана Купала! Картинки, фото, открытки для поздравления
Поздравления в прозе
Пусть праздник Ивана Купала смоет все ваши невзгоды, стрессы, болезни и подарит крепкое здоровье, хорошее настроение на долгие месяцы, молодость и красоту, теплые вечера и яркое солнце в душе.
***
С праздником Ивана Купала! Желаю найти цветущий папоротник и свою настоящую любовь! Пусть твои чувства будут всегда взаимны! Желаю любви и радости!
Напомним, мы уже писали о традициях и запретах праздника Ивана Купала.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !