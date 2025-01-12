Правила 2025 года: что запрещено отправлять Новой почтой

Сегодня пользоваться услугами Новой почты очень удобно, поскольку посылка может добраться до ваших родных или друзей всего за несколько дней. Однако не все товары можно отправить даже внутри Украины.

UAportal выяснил, какие товары нельзя отправлять через Новую почту и какие ограничения действуют по продуктам согласно новым правилам компании на 2025 год.

Новая почта позволяет отправлять разнообразные товары, но существуют ограничения для пищевых продуктов, не отвечающих определенным требованиям, в частности:

Продукты, требующие особого температурного режима.

Продукты с резким запахом, которые могут повлиять на другие отправки.

Жидкие товары без должной герметичной упаковки.

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Многие пользователи интересуются, можно ли отправить сыр через Новую почту, если он не упакован герметично. В таком случае оператор не примет товар на отправку, но если сыр хорошо упакован, не нуждается в охлаждении и не имеет сильного запаха, его можно отправить.

То же касается и консервов. Консервы можно отправлять, если банки запечатаны герметично и надежно защищены от возможных повреждений. Следует учесть, что стеклянные банки должны быть дополнительно обернуты пленкой или помещены в картонную упаковку, чтобы предотвратить их разбиение во время транспортировки.

Кроме продуктов, в список запрещенных к отправке относятся животные, насекомые, необработанная шерсть и прах. Также не всегда можно отправить лекарственные средства, требующие специальных условий хранения.

Также запрещено отправлять токсичные и другие опасные вещества, оружие, баллоны, картриджи и огнетушители.

Напомним, "Укрпочта" вводит новые "невесомые" тарифы" на доставку посылок.

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