Правительство анонсировало повышение пенсий: когда и на сколько

Весной 2025 г. в Украине состоится индексация пенсий. Повышение пенсионных выплат начнется 1 марта.

"Важно: уже готовы весной с индексацией пенсий, это будет с 1 марта", – заявил президент. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

Зеленский также отметил, что несмотря на сложную финансовую ситуацию, правительство продолжает находить ресурсы для поддержки граждан и украинских производителей.

По словам президента, почти 13 миллионов украинцев подали заявки на участие в программе "Поддержка", и государство уже выплатило около 13 миллиардов гривен помощи.

Кроме того, более 5 миллионов украинцев стали участниками программы "Национальный Кэшбэк", что свидетельствует о ее актуальности. Зеленский подчеркнул, что правительство работает над расширением эффективных форматов поддержки населения.

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Как будет происходить индексация пенсий?

Ранее сообщалось, что индексация пенсий запланирована на 1 марта 2025 года. Ее проведут по формуле, которая учитывает:

50% роста средней зарплаты за последние три года,

50% от уровня инфляции за предыдущий год.

Министерство социальной политики уже подготовило проект бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год. Индексация планируется с коэффициентом 1,10.

На доплаты, предусмотренные постановлениями Кабинета министров об индексации пенсий и дополнительных мерах социальной защиты уязвимых слоев населения, в бюджете Пенсионного фонда заложено 44,7 млрд. гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у некоторых украинских пенсионеров вырастут выплаты почти на 1000 грн в феврале.

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