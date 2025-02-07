Уряд анонсував підвищення пенсій : коли та на скільки

Навесні 2025 року в Україні відбудеться індексація пенсій. Підвищення пенсійних виплат розпочнеться 1 березня.

"Важливо: уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня", – заявив президент. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Зеленський також наголосив, що, попри складну фінансову ситуацію, уряд продовжує знаходити ресурси для підтримки громадян та українських виробників.

За словами президента, майже 13 мільйонів українців подали заявки на участь у програмі "єПідтримка", і держава вже виплатила близько 13 мільярдів гривень допомоги.

Крім того, понад 5 мільйонів українців стали учасниками програми "Національний кешбек", що свідчить про її актуальність. Зеленський підкреслив, що уряд працює над розширенням ефективних форматів підтримки населення.

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Як відбуватиметься індексація пенсій?

Раніше повідомлялося, що індексація пенсій запланована на 1 березня 2025 року. Її проведуть за формулою, яка враховує:

50% зростання середньої зарплати за останні три роки,

50% рівня інфляції за попередній рік.

Міністерство соціальної політики вже підготувало проєкт бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік. Індексація планується із коефіцієнтом 1,10.

На доплати, передбачені постановами Кабінету міністрів про індексацію пенсій та додаткові заходи соціального захисту вразливих верств населення, у бюджеті Пенсійного фонду закладено 44,7 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у декого з українських пенсіонерів зростуть виплати майже на 1000 грн у лютому.

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