Правительство готовит комплексную пенсионную реформу: о чем идет речь

Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила о подготовке Кабмином законопроектов по всеобъемлющей пенсионной реформе. Об этом информирует " Судебно-юридическая газета ".

По словам Жолнович, планируется реализовать комплексную реформу до конца года, предусматривающую осовременивание и выравнивание пенсий. Особое внимание будет уделено повышению пенсионного обеспечения для тех, кто вышел на пенсию давно.

Министр отметила, что уже разработан ряд решений, в частности, по выплате пенсий для лиц, возвращающихся с оккупированных территорий. "Мы ввели упрощенный механизм самостоятельной доплаты ЕСВ для тех, кто стремится к большей пенсии. Также решен вопрос зачисления страхового стажа для людей, возвращающихся из оккупации, где часть их стажа была потеряна", - пояснила Жолнович.

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Кроме того, запланирована системная реформа, которая включает в себя обновление солидарной системы и внедрение обязательной накопительной пенсии. "Наша цель – обеспечить каждому возможность получать пенсию не менее 60% от предыдущего заработка. Это соответствует уровню развитых европейских стран", - подчеркнула министр.

Жолнович сообщила, что пакет соответствующих законов уже подготовлен. Сейчас идет согласование с Минфином о солидарной системе, которая требует около 30 млрд гривен для эффективного старта.

"Как только мы найдем необходимые ресурсы, а я уверена, что это произойдет, мы приступим к увеличению пенсий, кроме уже запланированных на этот год индексаций и других форм поддержки пенсионеров", - подытожила Оксана Жолнович.

Напомним, что работодателей, которые не проведут индексацию зарплат в 2024 году, ожидают штрафы.

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