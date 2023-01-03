Правительство изменило порядок проведения военного учета в Украине

Украинское правительство приняло постановление №1487 о порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Этим документом определены правила военного учета.

Этим постановлением, в частности, усовершенствованы некоторые вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам организации и ведения военного учета.

Что касается правил военного учета, в них отмечается, что призывники, военнообязанные и резервисты должны состоять на военном учете по зарегистрированному месту жительства. Проживающие в селах и поселках, а также в городах, где отсутствуют территориальные центры комплектования и социальной поддержки, должны находиться на военном учете в исполнительных органах сельских, поселковых и городских советов.

В случае выезда за границу сроком более трех месяцев призывники, военнообязанные и резервисты попадут в военный учет, который будут вести дипломатические ведомства Украины за границей.

Военнообязанные, среди прочего, обязали:

Не менять место жительства с момента объявления мобилизации и военное время без разрешения руководителя соответствующего центра комплектования и социальной поддержки.

Проходить медицинское освидетельствование и лечение в учреждениях здравоохранения согласно решениям комиссий по вопросам приписки, призывных комиссий или военно-врачебных комиссий ТЦК.

Проходить подготовку к военной службе, военную службу и выполнять военную обязанность в запасе, проходить службу в военном резерве.

В случае переезда в другой регион, или выезда за пределы Украины сроком более трех месяцев, или в случае смены места жительства, военнообязанные должны лично прибывать в ТЦК, или другие органы, с паспортом и военно-учетными документами для снятия с военного учета.

В семидневный срок со дня прибытия в новое место жительства лично прибывать с паспортом и военно-учетными документами в соответствующий ТЦК для взятия на военный учет.

В постановлении говорится, что украинцы, уклоняющиеся от военного учета, учебного (проверочного) или специального собрания, от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, будут нести уголовную ответственность.

Также в постановлении отмечается, что сверять данные по призывникам смогут уполномоченные лица путем обхода дворов (это должны санкционировать местные власти).

Призывники, военнообязанные и резервисты смогут подавать сведения для военкоматов через Действие при декларации места жительства.

В постановлении также говорится:

Военнообязанного смогут принимать на работу или зачислять в учебные заведения только после предъявления им актуального военного билета (в частности через "Действие") или постановки на военный учет.

Женщины-врачи или фармацевты, которые не состояли на военном учете до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоенные (до конца 2026 года).

Руководители предприятий должны сообщать работникам о призыве "под подпись".

Центры занятости обязали подавать информацию о безработных военнообязанных.

Напомним, UAportal ранее рассказывал о перечне болезней и состояний здоровья, с которыми лиц не могут призвать на военную службу.

По этой ссылке вы можете узнать, кого могут призвать во время четвертого этапа мобилизации.

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