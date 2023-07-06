Правительство максимально упростило процедуру обращения за жилищной субсидией: Новые требования

В июне правительство приняло постановление, направленное на упрощение процедуры получения жилищной субсидии и ускорение рассмотрения заявок. Специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" рассказали, как воспользоваться новыми правилами и получить субсидию.

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Одним из новшеств является упрощенное заявление о предоставлении жилищной субсидии. Теперь для получения субсидии лицо подает только заявление по определенной форме без добавления документов. Заявление можно подать через вебпортал ПФУ, мобильное приложение ПФУ, Портал "Действие", ЦНАП или исполнительные органы местных советов. ПФУ проверяет информацию, указанную в заявлении, автоматически путем обмена данными с государственными реестрами и базами данных.

В течение 10 рабочих дней ПФУ проверяет домохозяйства на соответствие требованиям получения субсидии и формирует полную форму заявления и декларации для каждого домохозяйства. На основе результатов рассмотрения упрощенного заявления ПФУ принимает решение о назначении и размере субсидии или об отказе.

Уведомление о назначении или отказе в назначении субсидии направляется заявителю способом, определенным им в заявлении. В случае отказа заявителю предоставляется 14 дней для опровержения или дополнения информации из официальных источников. После проверки дополнительных документов ПФУ может поменять свое решение на положительное. Важно отметить, что опровержение или дополнение можно сделать только один раз.

Критерии получения субсидии были упрощены для приемных и многодетных семей, а также для семей с тремя и более детьми или семей, в которых есть лицо с инвалидностью. В таких случаях при назначении жилищной субсидии не учитывается наличие автомобилей, поскольку для этих семей автотранспорт является средством для жизни.

Также в общий доход домохозяйства не учитываются доходы членов семьи, которые находятся за границей более 60 дней. Это облегчает возможность получения субсидии для семей, проживающих в Украине, но члены семьи находятся за границей.

Также продлен на год существующий механизм начисления и выплат жилищных субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг для лиц, чье жилье находится в зоне активных боевых действий или под оккупацией. В таких случаях начисление субсидии осуществляется в соответствии с данными, содержащимися в реестрах получателей Единой информационной системы социальной сферы, а средства передаются на банковскую карту.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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