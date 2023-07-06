Уряд максимально спростив процедуру звернення за житловою субсидією: Нові вимоги

У червні уряд прийняв постанову, спрямовану на спрощення процедури отримання житлової субсидії та прискорення розгляду заявок. Фахівці "Юридичного порадника для ВПО" розповіли, як скористатися новими правилами та отримати субсидію.

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Одним із нововведень є спрощена заява про надання житлової субсидії. Тепер для отримання субсидії особа подає лише заяву за певною формою без додавання документів. Заяву можна подати через вебпортал ПФУ, мобільний додаток ПФУ, Портал "Дія", ЦНАП або виконавчі органи місцевих рад. ПФУ перевіряє інформацію, зазначену в заяві, автоматично шляхом обміну даними з державними реєстрами та базами даних.

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Протягом 10 робочих днів ПФУ перевіряє домогосподарства на відповідність вимогам для отримання субсидії та формує повну форму заяви і декларації для кожного домогосподарства. На основі результатів розгляду спрощеної заяви ПФУ приймає рішення про призначення та розмір субсидії або про відмову.

Повідомлення про призначення або відмову в призначенні субсидії надсилається заявнику у спосіб, визначений ним у заяві. У разі відмови заявнику надається 14 днів для спростування або доповнення інформації з офіційних джерел. Після перевірки додаткових документів ПФУ може змінити своє рішення на позитивне. Важливо зазначити, що спростування або доповнення можна зробити лише один раз.

Критерії отримання субсидії були спрощені для прийомних та багатодітних сімей, а також для сімей з трьома і більше дітьми, або сімей, в яких є особа з інвалідністю. У таких випадках при призначенні житлової субсидії не враховується наявність автомобілів, оскільки для цих родин автотранспорт є необхідним засобом для життя.

Також до загального доходу домогосподарства не враховуються доходи членів родини, які перебувають за кордоном понад 60 днів. Це полегшує можливість отримання субсидії для сімей, які проживають в Україні, але члени сім'ї перебувають за кордоном.

Також було продовжено на рік існуючий механізм нарахування та виплат житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг для осіб, чиє житло знаходиться в зоні активних бойових дій або під окупацією. В таких випадках нарахування субсидії здійснюється відповідно до даних, які містяться в реєстрах отримувачів Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, а кошти передаються на банківську картку.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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