Правительство планирует пересмотреть тарифы на коммуналку: стало известно когда

До окончания отопительного сезона коммунальные тарифы в Украине пересматриваться не будут. Однако в правительстве считают, что цены должны вырасти.

Об этом сообщил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский. Его заявление распространила пресс-служба НКРЭКУ.

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Чиновник отметил, что НКРЭКУ, Министерство энергетики и правительство в целом "ищут оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно было бы вернуться к этому вопросу (изменения тарифов. – Ред.)".

Ущаповский отметил, что благодаря повышению тарифов, в частности, будет возможность повысить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры. Это позволит привлечь средства для проведения аварийных восстановительных работ.

"Мы с вами должны учесть, что в энергетике работает очень большое количество людей и они тоже живут в этой стране, тоже нуждаются в соответствующей компенсации за свой труд. И хотя бы уровень инфляции по зарплатам, хотя бы чтобы могли оперативные бригады отправляться на место и делать те ремонты. Чтобы закупался необходимый аварийный запас, все эти затраты тоже выросли", – добавил глава НКРЭКУ.

Напомним, что Украина тратит большие средства на восстановление критической инфраструктуры и объектов энергетики. Поэтому украинцы начинают вдаваться в вопрос: вырастут ли тарифы на коммунальные тарифы в 2023 году.

Специалисты рекомендуют, чтобы не тратить больше денег на отопление, установить газовые счетчики, если вы еще этого не сделали. Тогда вы будете платить только за потребленное топливо.

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