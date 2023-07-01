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Общество

Правительство сохранило условия назначения субсидии до завершения военного положения

Игорь Романько

Кабмин сохранил необходимый размер дохода для назначения жилищной субсидии до завершения военного положения

До окончания военного положения жилищная субсидия будет назначаться, если расходы семьи на коммунальные услуги превышают 15% от общего дохода. Такое решение было принято Кабинетом Министров посредством постановления №651.

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Кабинет Министров поддерживает уровень общего дохода для получения субсидии до окончания военного положения. Правительство сохраняет требование по 15% размера дохода.

Согласно решению правительства, субсидия назначается, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного общего дохода семьи во время карантина. Поскольку карантин будет упразднен с 1 июля, с 1 августа этот показатель увеличится до 20%.

Согласно решению правительства субсидия будет назначаться, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного общего дохода семьи до окончания военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

Кому необходимо подать новые заявки на субсидии

В течение лета Пенсионный фонд Украины продолжит назначать жилищные субсидии на период, когда не производится отопление (с 1 мая по 30 сентября), для большинства домохозяйств, получавших жилищную субсидию в течение предыдущего отопительного сезона.

Тем, кто уже получал эту помощь в отопительный сезон, субсидии будут переназначены автоматически. Однако некоторые категории украинцев должны снова подать заявки на получение субсидий.

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Ниже приведены случаи, когда необходимо подать заявку на субсидию снова:

  • Если в составе домохозяйства находятся внутренне перемещенные лица;
  • Если члены домохозяйства арендуют жилые помещения и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;
  • Если количество зарегистрированных лиц, фактически проживающих в домохозяйстве, меньше, чем количество зарегистрированных лиц;
  • Если домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива.

Получатели субсидий должны предоставить информацию органам Фонда в течение 30 дней. В случае отсутствия необходимой информации, субсидия на указанные услуги не будет назначаться.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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Общество