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Социум

Правоохранители задержали на взятке работника львовского ТЦК

Цихоцкая Мария

Правоохранители задержали на взятке работника львовского ТЦК
На взятке задержан чиновник львовского ТЦК

Возле одного из торговых центров во Львове во время получения взятки был задержан руководитель группы морально-психологического обеспечения Сыховского районного ТЦК и СП. Задержанным оказался чиновник Владимир Лисовский, требовавший у военнослужащего 2 тысячи долларов за возможность избежать службы в зоне боевых действий на востоке страны.

Об этом сообщает Lviv.media.

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Задержание произошло возле торгового центра "Ашан" в селе Сокольники. Лисовский требовал деньги за перевод военного из зоны боевых действий, а также избегание ответственности за пребывание на службе в состоянии наркотического опьянения. При передаче средств чиновника задержали правоохранители. Продолжается расследование.

Напомним, СБУ нашла у руководительницы МСЭК Николаевщины 450 тысяч долларов, коллекцию ювелирных изделий и российский паспорт ее сына.

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