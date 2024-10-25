Правоохоронці затримали на хабарі працівника львівського ТЦК

Біля одного з торгових центрів під Львовом під час отримання хабаря було затримано керівника групи морально-психологічного забезпечення Сихівського районного ТЦК та СП. Затриманим виявився посадовець Володимир Лісовський, який вимагав у військовослужбовця 2 тисячі доларів за можливість уникнути служби у зоні бойових дій на сході країни.

Про це інформує Lviv.media.

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Затримання відбулося біля торгового центру "Ашан" у селі Сокільники. Лісовський вимагав гроші за переведення військового з зони бойових дій, а також за уникнення відповідальності за перебування на службі у стані наркотичного сп’яніння. Під час передачі коштів посадовця затримали правоохоронці. Триває розслідування.

Нагадаємо, СБУ знайшла у керівниці МСЕК Миколаївщини 450 тисяч доларів, колекцію ювелірних виробів та російський паспорт її сина.

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