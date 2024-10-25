Правоохранители задержали на взятке работника львовского ТЦК

Возле одного из торговых центров во Львове во время получения взятки был задержан руководитель группы морально-психологического обеспечения Сыховского районного ТЦК и СП. Задержанным оказался чиновник Владимир Лисовский, требовавший у военнослужащего 2 тысячи долларов за возможность избежать службы в зоне боевых действий на востоке страны.

Об этом сообщает Lviv.media.

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Задержание произошло возле торгового центра "Ашан" в селе Сокольники. Лисовский требовал деньги за перевод военного из зоны боевых действий, а также избегание ответственности за пребывание на службе в состоянии наркотического опьянения. При передаче средств чиновника задержали правоохранители. Продолжается расследование.

Напомним, СБУ нашла у руководительницы МСЭК Николаевщины 450 тысяч долларов, коллекцию ювелирных изделий и российский паспорт ее сына.

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