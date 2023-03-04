Преимущества современного мира: чем вымыть окна извне на высоком этаже, чтобы это было безопасно

Окна быстро загрязняются снаружи, поэтому регулярная мойка просто необходима, чтобы ваш дом выглядел хорошо и создавал приятное впечатление. Вода, песок, пыль и многие другие факторы становятся причиной загрязнений. Мытье окон снаружи это довольно трудоемкий и опасный процесс, особенно если вы живете на верхнем этаже.

Воспользуйтесь преимуществами современного мира, чтобы безопасно вымыть окна. Сначала, если высота балкона или лоджии не слишком высока, можно использовать лестницу или стремянку и вымыть ее самостоятельно. Но если ваша квартира находятся высоко, то можно либо пригласить профессиональную клининговую компанию, которая проведет качественную уборку, но за это придется заплатить.

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Вымыть окна можно и самостоятельно. Делать это следует в ясный день, чтобы все разводы на окнах лучше видны. В первую очередь необходимо помыть оконные каналы внутри и рамы, а затем начинать мытье извне. При мытье окон снаружи нужно быть очень аккуратным. Для таких случаев существуют специальные магнитные губки для окон или губки на длинной ручке.

Смочите стекло мыльным раствором с помощью швабры с тряпкой. Намоченные окна оставьте в таком состоянии на несколько минут, затем протрите чистой тряпкой, пока на стекле не останется мыла. Тряпкой из микрофибры вытрите насухо поверхность стекла.

Также можно использовать очистные спреи для стекла, но в труднодоступные места на окнах спреи плохо попадают и вместо очистки создадут липкое основание для пыли и грязи. Для удаления разводов в труднодоступных местах примените сухую тряпку из микрофибры или обычное вафельное полотенце.

Напомним, ранее мы писали о том, какие средства не следует использовать при мытье окон, чтобы не повредить стекло.

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