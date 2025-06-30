Преимущественно сухо и до 30 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 1 июля

В течение недели с 30 июня по 6 июля 2025 украинцев ожидает резкое изменение погодных условий. Украинцев ожидает переход от умеренного тепла в начале к настоящей аномальной жаре ближе к выходным.

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Об этом сообщает ресурс Meteoprog. Во вторник в основном сохранится сухая погода, лишь на северо-востоке возможны слабые осадки. Температурный фон будет оставаться умеренным: ночью +9…+16 °С, днем — до +24 °С, на юге и Закарпатье воздух прогреется до +30 °С. Ветер будет оставаться северо-западным, кое-где порывистым.

Ранее мы рассказывали, что эксперт предупредил последствия аномального потепления для Украины.

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