Прекрасный вариант перекуса: рецепт пирога с кабачками и капустой

Этот пирог станет отличным перекусом или дополнением к супу. Очень нежная текстура овощей прекрасно сочетается с пышным тестом.

Ингредиенты:

Для теста

– яйца куриные – 2 шт.

– соль – 1/6 ч. л.

– Масло – 3 ст. л.

– разрыхлитель – 2 ч. л.

–Мука пшеничная – 100 г

–Кабачковый сок – 70 мл

Для начинки

– Кабачки – 200 г

– Капуста молодая –100 г

- Лук порей - 50 г

– Масло – 3 ст. л.

– Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Натрите кабачок и посыпьте солью.

2. Нарезанный кольцами порей и нашинкованную капусту засыпьте в сковороду с растительным маслом и отставьте.

3. Тесто. Яйца взбейте в пену. Добавьте масло и снова взбейте. Разрыхлитель смешайте с мукой, всыпьте 50 г смеси в яйца, перемешайте. Добавьте сок кабачка в сухую смесь и на сковороду. Тесто перемешайте и всыпьте оставшуюся муку с разрыхлителем, размешайте до однородности.

4. Поставьте сковороду с овощами на огонь и жарьте 5 минут.

5. Сделайте маленький огонь, залейте овощи тестом и равномерно распределите его. Сковороду накройте крышкой и готовьте пирог около 15 минут. Периодически снимайте крышку и вытирайте капли, чтобы пирог не был мокрым.

6. Если поверхность пирога стала сухой и пропеченной – он готов. Выключите огонь, снимите крышку и отставьте на 5 минут. Возьмите лопатку или нож и пройдитесь между пирогом и сковородой, накройте сковороду большой тарелкой и переверните на нее пирог.

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