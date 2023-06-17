Чудовий варіант перекусу: рецепт пирога з кабачками та капустою

Цей пиріг стане чудовим перекусом або доповнення до супу. Дуже ніжна текстура овочів чудово поєднується з пухким тістом.

Інгредієнти:

Для тіста

– Яйця курячі – 2 шт.

– Сіль – 1/6 ч. л.

– Олія – 3 ст. л.

– Розпушувач – 2 ч. л.

–Борошно пшеничне – 100 г

–Кабачковий сік – 70 мл

Для начинки

– Кабачки – 200 г

– Капуста молода –100 г

— Цибуля порей – 50 г

– Олія – 3 ст. л.

– Сіль – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Натріть кабачок та посипте його сіллю.

2. Нарізаний кільцями порей та нашатковану капусту засипте у сковорідку з олією та відставте.

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3. Тісто. Яйця збийте у піну. Додайте олію та знову збийте. Розпушувач змішайте з борошном, всипте 50 г суміші до яєць, перемішайте. Додайте сік кабачка до сухої суміші та на сковорідку. Тісто перемішайте та всипте решту борошна з розпушувачем, розмішайте до однорідності.

4. Поставте сковорідку з овочами на вогонь та смажте 5 хвилин.

5. Зробіть найменший вогонь, залийте овочі тістом та рівномірно розподіліть його. Сковорідку накрийте кришкою та готуйте пиріг близько 15 хвилин. Періодично знімайте кришку та витирайте з неї краплі, щоб пиріг не був мокрим.

6. Якщо поверхня пирога стала сухою та пропеченою – він готовий. Виключіть вогонь, зніміть кришку та відставте на 5 хвилин. Візьміть лопатку чи ніж та пройдіться між пирогом та сковородою, накрийте сковороду великою тарілкою та переверніть на неї пиріг.

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