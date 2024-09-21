При каких условиях граждане могут лишиться льгот на коммуналку

Министерство социальной политики Украины подготовило проект закона о льготах на коммунальные услуги. Предлагается прекращать предоставление льгот в случае наличия задолженности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на проект закона, обнародованный для обсуждения на веб-сайте ФПУ, как сообщают Патриоты Украины.

Законопроект предусматривает обязанность льготников ежемесячно оплачивать фактически потребленные жилищно-коммунальные услуги.

"Порядок предоставления льгот в случае неуплаты за коммунальные услуги будет определяться Кабинетом Министров Украины", - говорится в документе.

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В пояснительной записке к проекту указано, что ежегодно из государственного бюджета выделяется не менее 40 млрд. гривен на социальную поддержку граждан для оплаты коммунальных услуг в форме жилищных субсидий и льгот. В частности, в 2024 году около 17,2 млрд гривен планируется на льготы и почти 30,3 млрд гривен – на субсидии.

Льготы и жилищные субсидии предоставляются получателям исключительно в денежной форме через органы Пенсионного фонда Украины. Таким образом, государство направляет средства бенефициарам в соответствии с их целевой назначением - для оплаты потребленных коммунальных услуг.

Однако, по данным поставщиков коммунальных услуг, общая задолженность населения ежегодно растет из-за повышения цен и тарифов, что обусловлено ухудшением экономической ситуации в стране в результате российской агрессии. По информации Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 августа 2024 года общая сумма долга граждан, получающих льготы на оплату коммунальных услуг, составила 732,9 млн. гривен.

Авторы проекта отмечают, что одним из условий назначения жилищной субсидии является отсутствие задолженности за коммунальные услуги или наличие договора о ее реструктуризации. Это обеспечивает контроль платежной дисциплины и целевое использование средств. "Однако в действующем законодательстве отсутствуют положения об учете наличия задолженности при предоставлении льгот. Для урегулирования этих вопросов разработан данный проект", – говорится в документе.

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