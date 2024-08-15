При каких условиях можно стать на воинский учет не по месту прописки: объяснение юриста

Стать на воинский учет в ТЦК и СП не по месту жительства возможно, однако только при определенных условиях.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук, пишет РБК-Украина. Он отметил, что в случае изменения места жительства, необходимо в течение установленного срока (обычно 7 дней) сняться с воинского учета по предыдущему адресу и зарегистрироваться по новому месту жительства.

При условии, если вы учитесь в другом городе, есть возможность стать на воинский учет по месту учебы на время получения образования. Также, в некоторых ситуациях, при длительной работе в другом городе, можно стать на учет по месту работы.

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Франчук рекомендует лично посетить ТЦК по адресу, где вы намерены стать на учет и предоставить необходимые документы.

Какие документы нужны для постановки на учет:

паспорт гражданина Украины

идентификационный код

военный билет (если есть)

документ, подтверждающий изменение места жительства (например, справка о регистрации места жительства)

документ, подтверждающий причину смены места учета (например, справка из учебного заведения, трудовой договор)

Юрист отмечает, что необходимо подать заявление установленного образца для постановки на воинский учет по новому месту жительства. Он также предполагает, что вас могут направить на прохождение ВВК для проверки состояния здоровья.

Напомним, ранее адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат.

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