За яких умов можна стати на військовий облік не за місцем прописки: пояснення юриста

Стати на військовий облік у ТЦК та СП не за місцем проживання можливо, проте лише за певних умов.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук, пише РБК-Україна. Він зазначив, що у разі зміни місця проживання, необхідно протягом встановленого терміну (зазвичай 7 днів) знятися з військового обліку за попередньою адресою та зареєструватися за новим місцем проживання.

При умові, якщо ви навчаєтесь в іншому місті, є можливість стати на військовий облік за місцем навчання на час здобуття освіти. Також, у деяких ситуаціях, при довготривалій роботі в іншому місті, можна стати на облік за місцем роботи.

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Франчук рекомендує особисто відвідати ТЦК за адресою, де ви маєте намір стати на облік і надати необхідні документи.

Які документи потрібні для взяття на облік:

паспорт громадянина України

ідентифікаційний код

військовий квиток (якщо є)

документ, що підтверджує зміну місця проживання (наприклад, довідка про реєстрацію місця проживання)

документ, що підтверджує причину зміни місця обліку (наприклад, довідка з навчального закладу, трудовий договір)

Юрист зазначає, що необхідно подати заяву встановленого зразка для постановки на військовий облік за новим місцем проживання. Він також припускає, що вас можуть направити на проходження ВЛК для перевірки стану здоров’я.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК примусити пройти до військкомату.

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