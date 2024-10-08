При каких условиях вас могут выписать из помещения и как этого избежать: объяснение юриста
До недавнего времени выселение лица из квартиры или дома без его ведома или согласия было невозможно, а все споры разрешались в судебном порядке. Однако в настоящее время владелец недвижимости в определенных обстоятельствах имеет право снять человека с регистрации без его информирования.
В комментарии для РБК-Украина Татьяна Даниленко, руководитель адвокатского бюро, объяснила условия, при которых возможно снятие лица с регистрации в жилье, где оно прописано, и куда обращаться в случае несогласия с таким решением.
Новый порядок снятия с регистрационного учета
Возможность выписать человека из квартиры без его ведома появилась после принятия Кабмином в 2022 году постановления №265 "О некоторых вопросах декларирования и регистрации места жительства и ведения реестров территориальных общин". Настоящий документ утвердил новую процедуру декларирования и регистрации места жительства.
Татьяна Даниленко отмечает, что теперь владелец недвижимости может "выписать" из помещения лиц, не указанных в документах о праве собственности, без их согласия и судебного решения.
Для снятия человека с места регистрации без его согласия владелец жилья должен:
- Подать заявление в ЦНАП территориального общества, где находится жилье.
- Предоставить свой паспорт, идентификационный код и документ о праве собственности на жилье.
- Оплатить административный сбор (1,5% прожиточного минимума для трудоспособных лиц).
Снятие с регистрации производится в день обращения.
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Случаи, когда выписка из жилья невозможна:
- Владелец или совладелец без его согласия.
- Одного из совладельцев без его согласия.
- Несовершеннолетний ребенок без согласия родителей.
Даниленко уточняет, что несовершеннолетнего ребенка можно выписать вместе с родителями или законными представителями, если собственник подает соответствующее заявление.
Важно: владелец не может самостоятельно выписать своих детей. Для детей до 14 лет или лиц с ограниченной дееспособностью требуется согласие обоих родителей или законных представителей. Для детей 14-18 лет необходимо согласие родителей, за исключением случаев, предусмотренных законом.
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