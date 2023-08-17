Приготовьте вкусный картофель в мундире всего за 20 минут: кулинарный лайфхак

Обычно картофель в мундире готовится в духовке более часа. Однако есть один секрет приготовления, который обеспечивает хрустящую, но рыхлую текстуру в кратчайшие сроки.

Опытные повара говорят, что для приготовления идеального картофеля в мундире нужно всего 20 минут. Об этом сообщает Express.co.uk.

Выбирайте крахмалистый картофель для наиболее пушистой текстуры. Этот вид картофеля имеет низкое содержание влаги, что помогает создать желаемую легкую и пушистую текстуру.

Читайте также: Вы никогда не готовили это блюдо так: Как приготовить драники с сыром, зеленью и секретным ингредиентом

Вымойте и почистите картофель под холодной водой, используя щетку, если нужно, чтобы удалить грязь и мусор. Следующим шагом будет разогреть духовку до 200 градусов.

После этого эксперты порекомендовали проколоть сырой картофель по всей поверхности, чтобы во время варки выходил пар. Прежде чем сразу броситься в духовку, самым важным этапом приготовления картофеля в мундире является использование микроволновки всего на пять минут.

Нагрейте картофель в микроволновке в течение пяти минут и извлеките его перед тем, как натереть кожицу небольшим количеством оливкового масла или растопленного сливочного масла.

Наконец пора запечь размягченные лопасти в духовке в течение короткого времени – всего 10-15 минут. Чтобы обеспечить идеальную текстуру, прежде чем выключить духовку, проверьте картофель, осторожно сжав бока.

Советуем также обратить внимание на рецепт быстрого и бюджетного завтрака.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !