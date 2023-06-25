Пригожин может возглавить наступление на Украину с территории Беларуси – генерал Даннатт

Бегство предводителя вагнеровцев Евгения Пригожина в Беларусь может означать, что он будет готовить новое наступление на Украину с территории РБ. Такое мнение высказал бывший глава Генерального штаба Великобритании генерал Ричард Даннатт.

Как сообщает Sky News, Украине нужно опасаться возможного нападения на Киев. "Тот факт, что он уехал в Беларусь, вызывает определенную обеспокоенность", — Даннатт.

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Он считает, что украинскому руководству следует опасаться решения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко предоставить убежище Пригожину.

По его мнению, если основатель ЧВК "Вагнер" оставил вокруг себя эффективную боевую силу, "то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву", откуда началась война.

Даннатт говорит, что россия может использовать группу вагнеровцев для попытки повторно зайти в Киев.

Напомним, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ракетном ударе по тыловым лагерям своих наемников. В Министерстве обороны России считают это заявление провокацией. Пригожин пообещал "наказать" тех, кто атаковал тыловые лагеря частной военной компании. 24 июня боевики Пригожина захватили админздания в Ростове и отправились в Воронеж. Пригожин пообещал, что вагнеровцы доберутся до Москвы и примут власть в свои руки.

российский президент в обращении к россиянам 24 июня заявил, что действия вагнеровцев направлены на раскол в обществе.

После неудачных попыток доехать до Москвы Пригожин заявил, что останавливает своих боевиков и выводит их в полевые лагеря, сам же главарь ЧВК "Вагнер" переезжает в Беларусь - об этом он договорился с Александром Лукашенко.

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