Приносят несчастья и могут предсказать болезни: интересные предрассудки о котах

Приметы о котах – приносит ли несчастье черная кошка и что будет, если стать коту на хвост

Суеверия вращаются вокруг удачи и неудачи, добра и зла, счастья и бед. Чаще они возникают из-за простого совпадения или неспособности человека объяснить определенные вещи.

Возьмем, например, случай с черной кошкой. На протяжении веков это животное из семейства кошачьих со своим странным характером и пристальным взглядом не переставало очаровывать и пугать. Об этом пишет издание Sante Plus.

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В течение долгого времени люди держались как можно дальше от кошек, поскольку они якобы могли принести несчастье. Даже сегодня во многих странах суеверные люди убеждены, что встретить черную кошку – плохая примета.

Согласно другим предрассудкам, связанным с черной кошкой, говорится, что если бы она перерезала путь похоронной процессии, вскоре погиб бы еще один член семьи.

Также говорят, что кошки обладают способностью предвидеть погоду: если кошка чихает или закладывает лапу за ухо, это будет признаком быстрого дождя, если она сидит спиной к огню, приближается буря, а если она точит когти, извещает приход ветра.

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Страшная репутация воплощения зла у черных кошек взялась еще со средневековья, когда это животное часто встречалось в пещерах "ведьм" и рыскало вокруг языческих жертвоприношений. Потому ее начали связывать с дьяволом и преследовать. Тогда кошек сжигали или распинали.

На протяжении веков кошка вернула себе привилегированное место среди людей, но многие предрассудки (положительные и отрицательные) по-прежнему имеют твердый зуб.

Если чёрный кот перейдет вам дорогу 1 января, то ожидайте 365 дней несчастий.

Черный кот, блуждающий у могилы, указывает на то, что душа усопшего окажется в аду.

Если молодая незамужняя женщина случайно наступит кошке на хвост, она сможет выйти замуж в течение года.

Кошка, чихающая 3 раза подряд, является предвестником серьезного заболевания.

Если домашняя кошка покинет дом, ее хозяина может постичь несчастье.

Если дикая кошка поселится в вашем доме, это принесет с собой удачу.

Если вы переходите дорогу сразу после черной кошки, одно из ваших желаний может сбыться.

Видеть во сне белую кошку – с большим успехом.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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