'Присели перезарядить магазины': украинские военные ликвидировали оккупантов в окрестностях Бахмута (видео)

Украинские военные ликвидировали двух оккупантов на Донбассе с помощью беспилотника. Уничтожение живой силы противника произошло в окрестностях Бахмута.

В частности, бойцы разведывательно-ударного подразделения "Шершень" сбросили снаряд прямо на место нахождения российских военных. Видео было опубликовано в сети.

"Два оккупанта в окрестностях Бахмута присели перезарядить магазины, но разведывательно-ударное подразделение "Шершень" нашло их и провело демилитаризацию", – говорится в подписи.

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На видео можно увидеть, как бойцы готовят дрон для работы. Впоследствии оператор беспилотника зафиксировал две присевшие цели, спрятавшись за деревьями.

Точным ударом наш военный выводит из строя двух оккупантов. На видео присутствует нецензурная лексика.

Время и место уничтожения врагов не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты на востоке ликвидировали штурмовую группу россиян. Оккупанты в очередной раз "совершили шаг доброй воли".

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