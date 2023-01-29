'Присіли перезарядити магазини': українські військові ліквідували окупантів на околицях Бахмута (відео)

Українські військові ліквідували двох окупантів на Донбасі за допомогою безпілотника. Знищення живої сили противника відбулося на околицях Бахмута.

Зокрема, бійці розвідувально-ударного підрозділу "Шершень" скинули снаряд прямо на місце перебування російських військових. Відео опублікували у мережі.

"Два окупанти на околицях Бахмута присіли перезарядити магазини, але розвідувально-ударний підрозділ "Шершень"знайшов їх та провів демілітаризацію", – йдеться у підписі.

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Відео дня

На відео можна побачити, як бійці готують дрон до роботи. Згодом оператор безпілотника зафіксував дві цілі, які присіли, сховавшись за деревами.

Точним ударом наш військовий виводить з ладу двох окупантів. На відео присутня нецензурна лексика.

Час та місце знищення ворогів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти на сході ліквідували штурмову групу росіян. Окупанти вчергове "здійснили крок доброї волі".

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