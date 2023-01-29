Аеророзвідка Нацгвардії разом з артилеристами 28-ї ОМБр знищили командний пункт росіян біля Бахмута: відео

Українські військові систематично ліквідовують живу силу російських окупантів. Так, в районі Бахмута артилерія знищила командний пункт ворога.

Завдяки злагодженій роботі аеророзвідників та артилеристів вдалося знищити загарбників. Відео опублікували на Facebook-сторінці батальйону "Свобода" 4-ї бригади Національної гвардії України.

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"Завдяки злагодженій роботі операторів БПЛА 3 БОП "Свобода" 4 БрОП НГУ та артилеристів 28-ї ОМБр спостерігаємо влучне попадання в командний пункт інженерів ворога. Вибух потужний", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

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Нагадаємо, що військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зробив прогноз щодо розвитку війни в Україні. На його думку, незабаром у окупантів не залишиться сил і не вистачить боєприпасів.

Своєю чергою експерт Британського королівського інституту оборонних та безпекових досліджень Олександр Данилюк зробив припущення щодо дати нового вторгнення росії. За його словами, це може відбутися найближчими днями.

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