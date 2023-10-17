Приведет к серьезным конфликтам: почему нельзя дарить подушки

Для желающих улучшить свое материальное положение, встретить новую любовь или привлечь положительные изменения в своей жизни, важно уделить внимание приметам, связанным с бытовыми вещами, в частности с подушками, пишет Pixel inform.

Подушки на диване, украшенные животными орнаментами или геометрическими узорами, способны привлечь материальный достаток и благополучие в жизнь.

Также существуют приметы, касающиеся размещения подушек в первую ночь после свадьбы. Чтобы обеспечить долгую и счастливую семейную жизнь, подушки молодоженов рекомендуется размещать так, чтобы они касались друг друга разрезами.

Важно не дарить только одну подушку семейному человеку, поскольку это может повлечь за собой недоразумения и конфликты с партнером.

Если речь идет о подарке начальнику от подчиненного, то подушка не является удачным вариантом, поскольку такой подарок может привести к конфликтам и зависти на рабочем месте.

Получать подушки от малознакомых людей также не рекомендуется, поскольку на них может быть наложена отрицательная энергия или заказ.

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Лучше всего получать подушку в качестве подарка от членов семьи, близких родственников или лучших друзей, поскольку эти подарки будут иметь положительную энергетику и могут привести к положительным изменениям в жизни.

Женщина, которая хочет забеременеть рекомендуется класть под подушку пустышку или погремушка.

Для супружеских женщин, желающих сохранить любовь и гармонию в отношениях, может быть полезно сшить декоративную подушку и вышить на ней красивые цветы.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах работают.

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