Призведе до серйозних конфліктів: чому не можна дарувати подушки

Для тих, хто бажає покращити своє матеріальне становище, зустріти нове кохання або привабити позитивні зміни в своєму житті, важливо приділити увагу прикметам, пов'язаним з побутовими речами, зокрема з подушками, пише Pixel inform.

Подушки на дивані, які прикрашені тваринними орнаментами або геометричними візерунками, здатні привернути матеріальний достаток та благополуччя в життя.

Також існують прикмети, що стосуються розміщення подушок у першу ніч після весілля. Щоб забезпечити довге та щасливе сімейне життя, подушки молодят рекомендується розміщувати так, щоб вони торкались одна до одної розрізами.

Важливо не дарувати лише одну подушку сімейній людині, оскільки це може спричинити непорозуміння та конфлікти з партнером.

Якщо йдеться про подарунок начальнику від підлеглого, то подушка не є вдалим варіантом, оскільки такий подарунок може призвести до конфліктів та заздрості на робочому місці.

Отримувати подушки від малознайомих людей також не рекомендується, оскільки на них може бути накладена негативна енергія або замовляння.

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Найкраще отримувати подушку в якості подарунка від членів сім'ї, близьких родичів або найкращих друзів, оскільки ці подарунки матимуть позитивну енергетику та можуть привести до позитивних змін у житті.

Жінка, які хочуть завагітніти рекомендується класти під подушку пустушку або брязкальце.

Для подружніх жінок, які бажають зберегти кохання та гармонію у відносинах, може бути корисним пошити декоративну подушку та вишити на ній красиві квіти.

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