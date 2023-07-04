Привлечете проблемы в жизнь: Что нельзя делать дома после заката
Существует множество поверий, связанных с нашим домом, предупреждающих нас о потенциальных опасностях и несчастьях. Издавна известно, что с наступлением сумерек, когда солнце садится за горизонт, есть некоторые запрещенные действия в пределах домашнего помещения, иначе можно навредить своему счастью.
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В статье, посвященной эзотерике, рассказывается о значении разных периодов суток, в том числе и сумерек. Следовательно, если вы не хотите привлекать к своей жизни проблемы, следует воздерживаться от определенных действий.
Запретные действия после заката
- Не считайте деньги. После того, как солнце скрылось за горизонтом, не следует заниматься расчетами, даже не рекомендуется брать деньги в руки. Согласно поверьям, это может привести к финансовым трудностям. Поэтому лучше воздерживаться от предоставления денег взаймы вечером;
- Не подметайте пол. Эксперты утверждают, что в сумерках не стоит убирать пол, поскольку можно выбросить положительную энергию из дома вместе с мусором, а также отпустить свое счастье и благополучие;
- Не мойте посуду. Согласно поверьям, мыть посуду вечером – это несчастливая идея, поскольку это может привести к проблемам со здоровьем, финансовыми трудностями, конфликтами и недоразумениями в личной жизни;
- Избегайте ссор. Считается, что в темное время суток отрицательная энергия усиливается, поэтому если вы поссоритесь с кем-то или постоянно жалуетесь на свою жизнь, проблемы появятся с двойной силой и отнимут у вас энергию.
Следует отметить, что приметы популярны в разных культурах и могут отличаться в зависимости от традиций и верований. Они не имеют научного подтверждения и субъективны. Каждый человек может самостоятельно определить, какие приметы или верования соответствуют его собственным убеждениям и ценностям.
Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.
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