Привлекают в жизнь беды! Названы самые опасные числа для всех знаков зодиака

У каждого из двенадцати знаков зодиака есть свое несчастливое число. Оно способно привлечь в жизнь беды, которые затронут не только финансовую сторону, но и отношения.

Так, людям, рожденным под знаком Овна, следует избегать числа, которое в нашем обществе считается самым несчастливым – 13, связанного с картой смерти.

Тельцам проблемы принесет число 10, которое символизирует неверие в собственные силы и крах планов.

Несчастливое число Близнецов – 4, им нельзя жить в доме или квартире с таким номером, иначе беды будут преследовать их.

Ракам нужно избегать числа 88, способного обречь их на одиночество. Если вы собираетесь на свидание, обратите внимание, чтобы таких цифр не было рядом с вами.

Львы – прирожденные лидеры, но проблемы им приносит именно число 1.

Для Дев опасным является число 9, символизирующее большие страдания.

Весам сулит неприятности число 23. Если оно постоянно попадается на глаза, быть плохим событиям.

Скорпионам проблемы принесет число 17, которое символизирует необратимые изменения, причем в худшую сторону.

Стрельцам следует избегать числа 15, которое в их случае может предвещать ссоры и бурные скандалы. Если вы собираетесь на важную встречу и хотите выглядеть на все сто, однозначно не берите с собой ничего, связанного с этим числом.

Козерогам неприятности принесет число 21, которое символизирует невезение и потерянную надежду. Лучше избегать этого числа, потому что ваши цели и мечты могут оказаться недостижимыми.

Водолеям стоит держаться подальше от числа 45. Оно уничтожает их изобретательность, креативность и отпугивает удачу.

Две тройки не принесут счастья Рыбам. Число 33 для уроженцев знака означает потерю надежды и отсутствие перспектив. Лучше не окружать себя этим числом в повседневной жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.