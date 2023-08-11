Привлеките богатство: почему в воскресенье нужно потратить все монеты

Еще наши предки верили, что монеты вызывают уход больших денег из кошелька, поэтому они не прибавляются ощутимыми суммами. Это мнение побуждает верить, что монеты влияют на ухудшение материального положения человека.

Кроме того, приметы советуют воздерживаться от разминирования крупных купюр на меньшие, если это не связано с покупкой чего-либо. Говорят, что такой обмен может привести к финансовым затруднениям.

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Такое приметы говорят, что в воскресенье деньги можно "заставить" работать и привлечь богатство. Поэтому рекомендуется именно в этот день избавиться от всех монет, чтобы привлечь финансовый характер.

Также, последний день недели считается непригодным для ссуд и заема денег. По верованиям, в противном случае это может привести к безденежью.

Наши предки верили, что в воскресенье не следует заниматься какими-либо делами, связанными с финансами, поскольку этот день предназначен для отдыха.

Напомним, мы уже писали, какие дни недели удачны для уборки дома.

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