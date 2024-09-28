Призраки Хортицы с помощью Javelin сожгли российский танк (видео)

В одном из направлений фронта украинские защитники продемонстрировали высокую эффективность противотанковых средств, уничтожив очередную единицу вражеской бронетехники. Бойцы подразделения "Призрак Хортицы" уничтожили российский танк Т-72Б3 с помощью Javelin.

Как стало известно, бойцы подразделения "Призрак Хортицы" 2 батальона оперативного назначения 15 бригады "Кара-Даг" метко поразили российский танк Т-72Б3 с помощью американского противотанкового ракетного комплекса Javelin. Видео эффектного уничтожения вражеской машины было опубликовано 28 сентября на канале подразделения.

По теме: Под Купянском бойцы СОУ сверхмощно разгромили мчавшихся на штурм оккупантов: враг потери 40 единиц техники (видео)

Стоимость уничтоженной техники превысила 300 тысяч долларов.

Уничтожение танка Т-72Б3. Источник: Скриншот из t.me/ghost_of_khortytsia Уничтожение танка Т-72Б3. Источник: Скриншот из t.me/ghost_of_khortytsia

"52 миллиона рублей превращаются в обломки за несколько секунд", - прокомментировали этот успех украинские воины. Они подчеркнули, что стоимость уничтоженного танка значительна, однако жизнь украинцев бесценна.

Уничтожение танка Т-72Б3. Источник: Скриншот из t.me/ghost_of_khortytsia Уничтожение танка Т-72Б3. Источник: Скриншот из t.me/ghost_of_khortytsia

Уничтожение танка Т-72Б3. Источник: Скриншот из t.me/ghost_of_khortytsia Уничтожение танка Т-72Б3. Источник: Скриншот из t.me/ghost_of_khortytsia

Уничтожение танка Т-72Б3. Источник: Скриншот из t.me/ghost_of_khortytsia Уничтожение танка Т-72Б3. Источник: Скриншот из t.me/ghost_of_khortytsia

Напомним, ранее воины ГУР полностью зачистили Волчанский агрегатный завод и взяли пленных.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!