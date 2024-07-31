Прогноз на август: Диденко анонсировала новые волны жары в августе

Ожидается, что в среду, 31 июля, в Украине будет ясная погода с небольшим количеством облаков. По прогнозам метеоролога Наталки Диденко, наконец-то стихающий ветер будет дуть легким бризом с северо-западного направления, хотя в некоторых местах может остаться порывистым в течение ночи.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Температура ночью будет колебаться от +12 до +18 градусов, в то время как днем столбики термометров поднимутся до комфортных +24…+29 градусов.

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Синоптик также отметила, что, хотя в августе нас ждут периоды жары, сейчас мы можем наслаждаться приятной температурой.

"Противный ветряный циклон с северо-востока уходит (что может быть хорошего с северо-востока), западный антициклон приближается. В августе волны жары еще будут, но сейчас наслаждаемся тем, что есть - отключений света стало меньше, жары стало меньше, комфортной погоды со свежим воздухом стало больше", - написала Диденко.

Раньше мы рассказывали, когда следует ожидать похолодания по возвращении жары.

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