Программистка назвала лайфхак, о котором должен знать каждый, кто пользуется компьютером на Windows

Программистка из корпорации Microsoft, Джен Джентльман, раскрыла полезный трюк для пользователей операционной системы Windows. Этот трюк позволяет упростить работу за компьютером и требует всего лишь одной комбинации клавиш.

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Об этом сообщает itechua.com. Для того чтобы быстро отслеживать и управлять программами, влияющими на загрузку компьютера, Джен Джентльман рекомендует использовать горячую клавишу "Диспетчер задач" в сочетании с клавишей Ctrl.

Достаточно просто нажать клавишу Ctrl, и процессы, влияющие на ресурсы вашего компьютера останутся на своих местах, не перемещаясь вверх или вниз в списке. Этот трюк позволяет легко выявить наиболее ресурсозатратные процессы и, при необходимости, останавливать их.

Хотя существует более длинный метод через меню "Диспетчер задач", где вы можете перейти в раздел "Вид" → "Скорость обновления" и выбрать опцию "Остановлено", использование горячей клавиши позволяет осуществлять эти действия мгновенно. Также следует отметить, что вы можете упорядочивать процессы в алфавитном порядке, но это может сделать поиск наиболее ресурсозатратных процессов менее удобным.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

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