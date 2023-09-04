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Программистка назвала лайфхак, о котором должен знать каждый, кто пользуется компьютером на Windows

Игорь Романько

Как обнаружить программы наиболее загружающие память ПК

Программистка из корпорации Microsoft, Джен Джентльман, раскрыла полезный трюк для пользователей операционной системы Windows. Этот трюк позволяет упростить работу за компьютером и требует всего лишь одной комбинации клавиш.

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Об этом сообщает itechua.com. Для того чтобы быстро отслеживать и управлять программами, влияющими на загрузку компьютера, Джен Джентльман рекомендует использовать горячую клавишу "Диспетчер задач" в сочетании с клавишей Ctrl.

Достаточно просто нажать клавишу Ctrl, и процессы, влияющие на ресурсы вашего компьютера останутся на своих местах, не перемещаясь вверх или вниз в списке. Этот трюк позволяет легко выявить наиболее ресурсозатратные процессы и, при необходимости, останавливать их.

Хотя существует более длинный метод через меню "Диспетчер задач", где вы можете перейти в раздел "Вид" → "Скорость обновления" и выбрать опцию "Остановлено", использование горячей клавиши позволяет осуществлять эти действия мгновенно. Также следует отметить, что вы можете упорядочивать процессы в алфавитном порядке, но это может сделать поиск наиболее ресурсозатратных процессов менее удобным.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

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