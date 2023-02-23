Прощенное воскресенье 2023 года: традиции, история и что нельзя делать в этот день

Прощенное воскресенье 2023 года будет уже на этой неделе. В этот день принято самому просить прощения у родных, близких и тех, кому причинил вред. На Прощенное воскресенье следует и самому освободить сердце от гнева и простить все обиды. Каждый год дата отличается – это последний день перед началом Великого поста.

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Когда Прощенное воскресенье в 2023 году

Великий пост для православных верующих начинается 27 февраля, поэтому Прощенное воскресенье отмечается накануне – 26 февраля.

Просить прощения и самому прощать – символ очищения души в канун Великого поста и Светлого Христова Воскресения. В пост нужно входить с чистыми помыслами и душевным спокойствием.

Когда у вас извинятся, нужно ответить: "Бог простит, и я прощаю".

Главное – извинения должны проситься откровенно, а простить нужно искренне.

Прощенное воскресенье – это один из важнейших праздников православных христиан. Среди верующих принято в этот праздник попросить прощения у всех, кому они причинили зло, чтобы с чистой душой начать Великий пост.

История праздника

Эта традиция положила начало еще во времена, когда монахи Египта по одному покидали обители для переживания Великого поста среди песков жаркой пустыни, где они жили в ужасных условиях и постоянно молились, готовясь к Пасхе. Многие не возвращались обратно в монастырь. Именно поэтому перед тем, как отправиться в путешествие, монахи просили прощения друг у друга и сами прощали других.

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Что нельзя делать на Прощенное воскресенье

В этот день есть ряд запретов и примет.

Нельзя ссориться, злиться, устраивать скандалы, нервничать и обижаться;

Нельзя пить алкоголь;

Нельзя заниматься тяжелой физической работой;

Обычно в Прощенное воскресенье не употребляют мясные блюда, а едят вареники.

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