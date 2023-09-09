Просто погрузить в раствор: Как вернуть форму сеющему севру, который сел

Всегда существует способ исправить ситуацию, даже когда ставится под угрозу ваш любимый шерстяной свитер после стирки. В холодное время года нет ничего лучше, чем теплый и уютный свитер из шерсти, чтобы согреться.

Но страх перед тем, что он может изменить свою форму после стирки, может привести к неуверенности. Однако не стоит беспокоиться, поскольку эту неприятную ситуацию можно решить легко и эффективно, пишет santeplus.

Читайте также: Почему нельзя стирать вещи в горячей воде

Конечно, лучший способ избежать изменения формы свитера – это ручная стирка. Однако на это не всегда есть время и желание. Не паникуйте, существует небольшой лайфхак, который поможет вам решить эту проблему.

Как вернуть форму сева из шерсти, который сел

Удивительные свойства молока, такие как увлажнение кожи и смягчение шерсти благодаря своим питательным свойствам могут помочь в этой ситуации.

Итак, упростите себе задачу, наполнив большой таз молоком и окунув в него ссевший свитер. Количество молока, которое вам понадобится, будет зависеть от размера или количества одежды. Затем оставьте свитер в молоке по крайней мере на час, после чего отожмите его, разложите на полотенце и прокрутите, чтобы удалить чрезмерную влагу.

Наконец, разместите его на ровной поверхности и подтяните, пока он еще влажный, чтобы придать ему первоначальную форму. Теперь ваш любимый свитер снова готов к ношению и будет радовать вас теплом и комфортом.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!