Просто, сытно и практично: Как приготовить фасоль с овощами на зиму

Салат с фасолью и овощами – это отличное дополнение к мясным блюдам, особенно зимой, когда доступные и вкусные овощи не всегда легко найти на полках супермаркетов.

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Этот салат сытный и вкусный, и вы можете употреблять его как самостоятельное блюдо или гарнир к основному обеду. На сайте Vikna.tv опубликовали рецепт, который шаг за шагом объясняет, как приготовить этот вкусный салат на зиму. Этот салат идеально подходит для хранения на зиму и вы сможете наслаждаться вкусом свежих овощей и фасоли даже в самые холодные месяцы.

Ингредиенты:

300 г фасоли;

700 г томатов;

300 г моркови;

200 г лука;

1 молодой кабачок;

3 сладких перца;

2 зубчика чеснока;

2 ст. ложки подсолнечного масла;

2 ст. ложки уксуса;

1 ст. ложка соли;

1 ч. ложка сахара.

Способ приготовления:

Промойте фасоль несколько раз и оставьте ее в замоченной в холодной воде на ночь. После замачивания отцедите воду и снова промойте фасоль. Далее варите фасоль до готовности в подсоленной воде (40–90 минут). Почистите морковь и натрите ее на большой терке, нарежьте сладкие перцы соломкой, а кабачок – кубиками. Помидоры измельчите блендером в пюре. Для подготовки лука и чеснока мелко нарежьте ножом и обжарьте в сковороде с двумя ложками разогретого масла до золотистого цвета в течение 3-5 минут. В эмалированную кастрюлю вылейте томатное пюре и добавьте обжаренный лук с чесноком. Тушите на небольшом огне в течение 20 минут, периодически помешивая. Затем добавьте кабачки, морковь и перец, и тушите еще 15 минут. Добавьте в кастрюлю фасоль, соль, сахар и специи по вкусу. Перемешайте и варите массу с фасолью и овощами еще 15 минут на небольшом огне, не допуская подгорания. В конце добавьте уксус и выключите огонь. Разложите салат в заранее стерилизованные банки и закройте их стерилизованными крышками. Осторожно накройте банки теплым одеялом и оставьте их до полного охлаждения.

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