Просто залейте это средство в бачок: как решить проблему с налетом на унитазе

Известковый налет на унитазе – это распространенная проблема, которая может быть не только неприятной, но и вредной для здоровья. Химические средства, часто используемые для удаления известкового налета, могут быть токсичными и вызывать раздражение кожи и глаз.

К счастью, существует несколько эффективных способов удалить известковый налет на унитазе без использования химических средств.

Можно использовать соду и уксус. Просто посыпьте унитаз содой, а затем налейте уксус. Реакция шипения поможет растворить налет. Оставьте смесь на несколько минут, а затем тщательно протрите унитаз щеткой.

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Поможет и лимонная кислота. Она является эффективным средством для удаления известкового налета. Просто растворите 100 г лимонной кислоты в 1 литре воды. Залейте смесь в унитаз и оставьте на несколько часов. Затем протрите унитаз щеткой.

Эксперты советуют раз в месяц сливать уксус в бачок унитаза.

Отмечается, чтобы очистить и удалить остатки налета внутри бачка унитаза, нужно спустить воду, перекрыть кран, чтобы она не попадала внутрь и налить уксус в бутылку с пульверизатором. Затем начните распиливать уксус на стенки сливного бачка. Оставьте уксус действовать один-два часа. Затем возьмите щетку с длинной ручкой и хорошо промойте бачок.

Запустите в бачок воду и несколько раз смойте в унитаз, чтобы избавиться от запаха уксуса.

"Этот безошибочный прием позволяет эффективно удалять налет из унитазов и положить конец неприятным запахам, которые могут выходить из труб", – говорится в сообщении.

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