Просто замочите в этом растворе: Как легко очистить вытяжку на кухне от жира

Как очистить вытяжку на кухне от жира и грязи

Многие часто забывают о мойке вытяжного вентилятора на кухне, хотя это имеет большое значение. Мебель на кухне, в частности вытяжной вентилятор, часто покрывается липким жиром. Игнорирование очищения вытяжки может привести к появлению бактерий и неприятных запахов над варочной панелью. Чтобы легко и экономно очистить вытяжку на кухне, следует воспользоваться простым лайфхаком, о котором пишет издание Express.

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Вытяжные системы предназначены для отсасывания дыма и пара, образующихся во время приготовления пищи на плите. Если вытяжку не очищать регулярно, это может повлиять не только на чистоту кухни и гигиену приготовления пищи, но и на эффективность работы самого вентилятора вытяжки.

Вот несколько шагов, которые помогут очистить вытяжку на кухне:

Замочите фильтры в тёплой мыльной воде с добавлением столового уксуса на 10 минут; С помощью щетки тщательно очистите фильтры; Затем тщательно промойте фильтры, чтобы снять все остатки моющего раствора; Многие вытяжные фильтры можно также мыть в посудомоечной машине. Проверьте инструкцию производителя вытяжки, чтобы убедиться, что это безопасно для вашего фильтра; Рекомендуется чистить вытяжной вентилятор каждые три месяца, чтобы обеспечить его эффективную работу и предотвратить накопление грязи и жира.

Не забывайте о важности очистки вытяжного вентилятора на кухне. Регулярное очищение обеспечит чистоту воздуха в кухне и долговечность вашего вытяжного устройства.

Напомним, ранее мы писали о 4 простых способах помыть столешницу на кухне от жирных пятен.

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