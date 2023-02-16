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Простые рецепты вкусных блинов на Масленицу

Былим Елена

Простые рецепты вкусных блинов на Масленицу

Вскоре начнется Масленица – это праздник во время которого заведено целую неделю печь блины. Их еще называют блистниками.

В украинцев принято ежегодно на Масленицу жарить кучу тонких блинов и придумывать для них разнообразные начинки. Известный повар Евгений Клопотенко поделился секретами выпекания "идеальных" блинов, которые не будут липнуть к сковороде и получатся тонкими и легкими.

Как правильно приготовить блины:

  1. Перед приготовлением теста просеивайте муку.
  2. Тесто на блине должно быть редким.
  3. В тесто следует добавить масло, чтобы не смазывать каждый раз сковороду перед жаркой.
  4. Для жарки блинов лучше всего подойдут сковороды с антипригарным покрытием.
  5. Перед использованием дайте тесту настояться до 15 минут и перемешайте.
  6. Для выпекания блинов лучше использовать разные виды муки.

Рецепт блинов от Клопотенко

 

Возьмите 130 г муки, 340 мл молока, 2 яйца, 2 ст. л. подсолнечного масла, 2 ст. л. сахара, щепотку соли.

Как готовить:

  1. Муку просейте.
  2. В миске смешайте яйца, соль, сахар, растительное масло, а затем всыпьте муку.
  3. Все хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.
  4. Постоянно помешивая смесь, вливайте молоко.
  5. Разогретую сковороду смажьте небольшим количеством растительного масла и разотрите бумажным полотенцем по поверхности.
  6. Половником вливайте на сковороду тесто тонким слоем и распределяйте его по всей поверхности.
  7. Выпекайте блинчик с каждой стороны по минуте.

Лимонно-маковые блины от поваров SHUBA

 

Вам понадобятся следующие продукты:

  • Мука пшеничная – 300 г
  • Молоко – 600 мл
  • Сахар – 100 г
  • Мак – 120 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Сода пищевая – 5 г.
  • Масло сливочное – 50 г.
  • Соль – щепотка.

Как готовить:

  1. Мак залейте крутым кипятком и оставьте на 15-20 минут.
  2. С чистого лимона сотрите цедру, а сок выжмите.
  3. Взбейте миксером или блендером яйца с содой и солью, влейте молоко и снова взбейте.
  4. Всыпьте муку и сбивайте дальше до однородной массы.
  5. Добавить лимонную цедру и сок и растопленное сливочное масло.
  6. Из запаренного мака слейте лишнюю жидкость и перемените с сахаром.
  7. Положите мак в тесто, перемешайте и оставьте на 15 минут.
  8. Затем в смесь нужно влить молоко и снова перемешать.
  9. Разогрейте сковороду и смажьте маслом.
  10. Жарьте блины на среднем огне по минуте с каждой стороны.
  11. Готовые блинчики смажьте сливочным маслом.

Можно поэкспериментировать и приготовить блины на твердом сыре.

 

Как это сделать, пишет Виктория Раков. Кулинарка SHUBA советует употреблять такие блины, пока они теплые, да, вы почувствуете их неповторимый творожный вкус.

Подготовьте:

  • Молоко – 500 мл.
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – 5 г
  • Сахар – 10 г
  • Мука пшеничная – 250 г
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Твердый сыр – 200 г
  • Масло подсолнечное – 50 мл
  • Масло сливочное – 50 г

Как приготовить:

  1. Яйца взбейте с солью и сахаром.
  2. Влейте теплое молоко и размешайте.
  3. Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель и перемешайте до однородной массы.
  4. Добавьте тертый творог, масло и снова перемешайте.
  5. Сковороду смажьте растительным маслом и хорошо разогрейте.
  6. Жарьте блины с двух сторон до золотистой корочки с каждой стороны.
  7. Горячие блины смажьте сливочным маслом.

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