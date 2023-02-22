Провал в Лужниках: массовка за 200 рублей, подставной ребенок из Мариуполя и украинская песня (видео)

В Москве на стадионе "Лужники" с целью продемонстрировать поддержку населения россии захватнической войне против Украины, проведут выступление владимира путина. Мероприятие называли "Праздничная программа "Слава защитникам Отечества"".

В СМИ опубликовали имена артистов, поддержавших войну и выступающих на концерте: Филипп Киркоров, Клава Кока, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Niletto, Олег Газманов, SHAMAN, Николай Басков и другие.

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Накануне на смотровой площадке Воробьевых гор установили трехметровый забор из металлопрофиля, за которым стоят камуфляжные грузовики. Также сообщается, что массовку на концерт набирали за 500 рублей, а студентам обещали освобождение от пар.

Пишут, что обычные люди не могут попасть на митинг-концерт, а зрители должны предоставить персональные данные организаторам.

"Гречка закончилась, чая не дали", – говорят люди из массовки, которые не дождались даже окончания концерта.

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Телеграмма-канал "Верстка" пишет, что участников концерта в Лужниках заставляют махать флагами и не пускают в туалет в ожидании путина. Девочка, якобы жившая в Мариуполе, оговорилась, что забыла слова.

Российские "артисты" и "певцы" восхваляли родину, кто-то отжимаясь, а кто-то пуская скупую мужскую слезу. Во время концерта исполнили украинскую песню.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему не пойдет на переговоры с владимиром путиным. По его словам, исключены любые компромиссы по территориям в пределах потенциального мира.

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