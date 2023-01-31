'Провалена тайная дипломатическая спецоперация': Тищенко пытался оправдаться за поездку в Таиланд в разгар войны и еще больше нарвался на критику

Скандальный народный депутат Николай Тищенко, исключенный из фракции "Слуга народа", в соцсетях объяснил свою поездку в Таиланд необходимостью "исполнения приказов Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского". Также он упомянул об "интересах нашей страны".

Сегодня ночью нардеп опубликовал сообщение Фейсбуке, в котором обвинил журналистов в распространении ложной информации о его поездке в Таиланд. Он также утверждает, что ведет там переговоры "по приказу высшего руководства".

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"Ну что ж, уважаемое журналистское панство. Неприятно признавать, но сегодня вы реально облажались. В гонке "чей фейк лучше" и "как облить грязью Тищенко", вы забыли о главном — что таким образом вы просто дискредитируете наше государство перед вьетнамскими и таиландскими партнерами, с которыми я уже 2 недели веду переговоры по приказу высшего руководства. Своими действиями вы взорвали доверие к Украине от наших потенциальных партнеров", – заявил политик.

Он утверждает, что во Вьетнаме и Таиланде "доминирует российская повестка", что в Таиланде считают, что в Украине продолжается междоусобица. В этом контексте депутат утверждает, что "факты российского влияния в Азии, во-первых, оказывают давление на проживающих здесь украинских граждан". "Я подчеркиваю, здесь я представляю интересы Украины. Поэтому своими действиями, вы позорите не Николая Тищенко, а свое государство. Так что независимые СМИ довольны", — сказал депутат.

Тищенко добавил: "ни в одном СМИ нет НИКАКИХ ДОКАЗОВ моего так называемого "отдыха". Вообще". "Еще раз подчеркиваю, что нахожусь в этой командировке по приказу руководства. Все соответствующие разрешения на это у меня есть, в том числе подписанный соответствующий документ от председателя ВР (Стефанчук утверждал, что не подписывал никаких документов по командировке Тищенко. – Ред.)", – продолжил депутат.

Тищенко также сообщил, что "границу я пересек 10.01" – задолго до решения СНБО о запрете выезда за границу (23 января президент сообщил, что СНБО принял решение о процедуре выезда чиновников, представителей правоохранительных органов и других чиновников за границу во время войны).

"Впрочем, я продолжу делать то, для чего сюда приехал. Мои приоритеты неизменны - это выполнение приказов Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского и интересы нашей страны", - резюмировал народный избранник.

Впрочем, фолловеры депутата не оценили его очередных оправданий. Вот некоторые из комментариев под его сообщением:

Вас злила Ваша партия… и фракция вообще…. И ОП, и глава ВР…. Или Вы не заметили этого… которые сказали, что никакой командировки Вам не подписывали…. более того, ни одно ведомство не оправдало Ваших действий и ни один человек не защитил Вас "из своих"…. При чем здесь СМИ??? должны что сказать о своих коллегах??? Так говорите!!! Потому что самое время!! Другого не будет…

Надо привезти из Таиланда 300 танков и 100 самолетов, чтобы поверили...

Не словом, а делом

Выходит провалена тайная дипломатическая спецоперация, отчитаться о которой нужно было фотками в общем чате фракции.

Николай, это цугцванг

Можно просто написать, что вы людей за идиотов держите, но веселее будет задать несколько вопросов и показать полную нелепость этого текста:1. Интересно, как украинская повестка относительно вас повлияет на тайских (на украинском - не "таиландских") партнеров, если по вашим словам там доминирует российская повестка ? 3. Если это был наш первый официальный визит со времен Кучмы – то тайские СМИ так и написали: "Украина впервые со времен Кучмы приехала с визитом". 4. Почему вы не опубликуете командировочный документ? 5. Почему вы не добавили скриншоты тайских СМИ, которые осветили эту ситуацию с такой стороны – именно как поношение Украиной вас как якобы официального представителя? 6. Считаете ли вы тоталитарные нормы, нормы, установленные режимом, который осуществляет диктаторское правление методами террора - в частности, относительно "оскорбления королевской семьи" настолько правильными, что призываете украинских журналистов в Украине и администраторов телеграмм-каналов в Украине их соблюдать? Напомню, что в этом году в Таиланде женщину приговорили к двум годам лишения свободы за то, что она была одета так же как королева страны во время уличного протеста (!) 7. На основании какой нормы законодательства ваши сообщения в "чате фракции" охраняются государственной тайной ? Каков гриф секретности или степень секретности в этой информации, кем и когда она была отнесена к охраняемой законом о государственной тайне? 8. О Гордоне правда, он действительно не журналист, а блоггер. 9. Уверены ли вы, что продолжите "делаете то, для чего сюда приехал", если в предыдущем абзаце вы написали, что "переговоры под вопросом"? 10. Кто писал этот текст?

Я за поп-корном

Чем больше лажа, тем больше слов.

Напомним, на прошлой неделе посольство Украины в Таиланде обнародовало в Фейсбуке сообщение о возможности встречи с народным депутатом Николаем Тищенко в одной из гостиниц страны. Украинцы бурно отреагировали на поездку депутата за границу. На это событие также отреагировали в "Слуге народа". Сначала глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия написал в Телеграмме: "Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Поэтому готовим ряд кадровых решений". Затем глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Тищенко исключили из партии. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Фейсбуке сообщил, что "Николая Тищенко никуда за границу не отправлял".

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