Проверка документов на улице: какие действия ТЦК считаются незаконными

В условиях общей мобилизации и военного положения мужчины призывного возраста могут останавливать для проверки документов. Юрист Марина Бекало объяснила, что ждет военнообязанных в такой ситуации.

Представители ТЦК и СП или полиции имеют право проверять военно-учетные документы (ВОД) в общественных местах. Они должны убедиться, что документы действительны и соответствуют данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПУР), пишет zn.ua.

В случае несоответствия или отсутствия документов человеку вручат повестку в ТЦК и СП для обновления учетных данных.

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По закону военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои персональные данные в ТЦК и СП, ЦНАП или через электронный кабинет. Это включает адрес проживания, контактные данные, а также информацию о семье и состоянии здоровья. Факт обновления данных исключает возможность административной ответственности, но не защищает от получения повестки на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Юрист отмечает, что после 18 июля 2024 года те, кто не обновил данные, получат штраф и повестку для обновления персональных данных, а обновившие – повестку на прохождение ВЛК. Действия представителей ТЦК и СП в общественных местах, связанные с проверкой документов и вручением повесток, скорее всего, будут считаться законными.

Однако незаконными считаются действия должностных лиц ТЦК и СП, если они применяют физическое влияние, психологическое принуждение, силой задерживают граждан, доставляют их в ТЦК и СП, содержат там или отбирают личные вещи. Такие действия могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий и иметь уголовные последствия.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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