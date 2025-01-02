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Социум

Проверка выводов МСЭК: Минздрав отменил 188 выводов об инвалидности

Цихоцкая Мария

Проверка выводов МСЭК: Минздрав отменил 188 выводов об инвалидности
Минздрав отменил 188 выводов об инвалидности

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав проверил около тысячи случаев по установлению сомнительной инвалидности, которые были переданы правоохранителями, и в результате несколько выводов были отменены. По его словам, правоохранители передали в Минздрав более 2 тысяч дел по сомнительной инвалидности, из которых проверена почти половина.

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По итогам проверок, инвалидность была отменена у 188 человек, а еще 388 было направлено на повторное освидетельствование. Об этом Ляшко рассказал в эфире ютуб-канала Минздрава, передает Интерфакс-Украина.

"Рано или поздно все становится очевидным, поэтому важно действовать в соответствии с законодательными нормами. Призываю врачей экспертных комиссий работать исключительно в рамках правового поля", - подчеркнул Ляшко.

Он также отметил, что Минздрав определил перечень диагнозов, по которым инвалидность будет устанавливаться пожизненно без необходимости ежегодного пересмотра. Данное решение планируется внедрить в 2025 году.

Напомним, Байден поручил Пентагону наращивать военную помощь Украине после рождественской атаки РФ.

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