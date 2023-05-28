Прозрачность, кроше и минимализм: стилистка показала актуальные платья на лето (фото)
Стилистка Яна Платонова показала актуальные платья на лето 2023 года. По ее словам, кардинальных перемен с предыдущим летним сезоном нет.
В своем Instagram она заметила, что при выборе платьев для жаркого сезона важно особое внимание обращать на состав тканей. Среди фаворитов – лен, муслин, тонкий хлопок и вискоза.
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Среди основных трендов стилистка выделила следующие:
- длина макси,
- минимализм,
- платья в бельевом стиле с кружевными вставками (даже контрастными),
- кроше и другие техники,
- прозрачность,
- этномотивы,
- платья-бандо,
- различные завязки,
- платья с вырезами.
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Напомним, что мода постоянно меняется, но от некоторых вещей все же стоит избавиться уже сейчас. Рассказываем о главных летних антитрендах 2023 года.
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