'Прямым попаданием': бойцы ССО уничтожили российскую группу возле Авдеевки (видео)

Бойцы из Сил специальных операций уничтожили российскую группу на подступах к Авдеевке Донецкой области. Врага удалось ликвидировать с помощью минометов.

Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram. Враг не оставляет попыток продвинуться на Авдеевском направлении.

Наши операторы в сотрудничестве с дружественными подразделениями Сил обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему значительные потери, говорится в сообщении.

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Операторы восьмого отдельного полка ССО зафиксировали перемещение группы ВС РФ в составе четырех человек во время ночного наблюдения.

"С помощью дрона с ночным и тепловизионным видением мы постоянно мониторим наиболее опасные направления в нашей зоне ответственности", – сказал оператор "Флай".

По его словам, минометными моментально отреагировали на вражескую группу и через несколько минут "прямым попаданием" она была уничтожена.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на Авдеевском направлении воинами ССО была обезврежена разведывательная группа российских боевиков.

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