Психологи назвали 10 правил, следуя которым вы достигнете запланированного

ІПсихологи объяснили, с помощью каких качеств им удается достигать нетривиальных результатов и оставлять позади перспективных людей.

Такие личности прежде всего уважают себя, и это видно по ряду особенностей. Они часто неосознанно (иногда осознанно) соблюдают 10 правил:

Выглядят так, как хотят. Они выделяются и могут вызвать осуждение со стороны окружающих. Но таким личностям не важно мнение посторонних и даже близких.

Учитывают свой комфорт. Если что-то не нравится, то сразу же заявляют об этом при первой же возможности. Такие личности не будут терпеть дискомфорт.

Умеют говорить "нет". Чужие интересы у них никогда не перекрывают собственные.

Не борются за чужое внимание, особенно во вред себе.

Выбирают только то, что им действительно нравится. Они не терпят ненавистную работу или скучных партнеров.

Ничего не приносят в жертву ради карьеры, дружбы, отношений. Жизнь для них – источник удовольствия, а не боли, компромиссов и ссор.

Никогда не оправдываются. Если опоздали на встречу, просто извиняются.

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Не боятся вины и стыда. Чужая критика — не более чем дружеский совет. Такие люди открыты к экспериментам и каждый день для них новый опыт.

Заботятся о себе. Никаких переработок, тренировок или диет до изнеможения.

Не ставят глобальные цели. Такие люди считают, что у них все есть и живут в моменте, а не питаются амбициями.

Напомним, мы уже писали, какие худшие советы может дать психолог.

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